Previsão é de calor de 41ºC e pancadas de chuva Possibilidade de chover em Paranaíba é de 90%, segundo Climatempo

14 OUT 2020 - 08h:51 Por Alex Santos

Paranaíba amanheceu com céu encoberto e temperatura na casa dos 27ªC. A tendência é de aumento da temperatura ao logo do dia, com máxima prevista de 41ºC.

Segundo o Climatempo, pode chover no município nesta quarta-feira (14), cerca de 90% de chance e 10mm esperados. Os ventos podem atingir a velocidade de 10 km/h. A umidade do ar varia de 19% a 44%.

ESTADO

Conforme o Cemtec, nesta quarta-feira (14) o céu fica nublado a encoberto com possibilidade para pancadas de chuvas em todas as regiões. Os índices de umidade do ar ficam elevados com variação entre 80% a 40%.

Vento fraco a moderado em todas as regiões com possibilidade de rajadas nas regiões pantaneira, sudoeste, sul e central. Neste dia as temperaturas poderão variar entre de 20°C a 37°C no Estado, e para a Capital a mínima esperada é de 24°C e a máxima de 32°C.

As chuvas mais intensas e significativas devem iniciar no período entre 14 a 16 de outubro, com acumulados de até 40 milímetros já possibilitando o fim da estiagem. O segundo período, entre 21 a 29 de outubro, promete acumulados maiores que podem chegar a 70 milímetros.

O alerta para a população é que as chuvas estimadas para os próximos dias podem vir acompanhadas de eventos adversos como raios, chuvas intensas, ventos fortes e granizo.