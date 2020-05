PREVISÃO Previsão é de céu aberto e baixa umidade do ar Máxima hoje em Paranaíba pode chegar aos 28ºC

28 MAI 2020 - 08h:38 Por Alex Santos

Tempo aberto com predomínio de sol durante o dia todo e sem chuva, é a previsão para esta quinta-feira, segundo o Cptec/Inpe. A temperatura máxima esperada para hoje é de 28º e mínima pode chegar aos 9ºC. A umidade relativa do ar varia de 33% a 75%.

MATO GROSSO DO SUL

Nesta quinta-feira Mato Grosso do Sul mantém as mesmas condições de tempo e temperatura dos últimos dias: tempo firme e baixas temperaturas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê céu claro com névoa seca e períodos de parcialmente nublado.

A umidade do ar fica baixa especialmente no período da tarde. Os índices podem variar entre 90% e 30%, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que recomenda ingerir bastante água, umidificar ambientes, evitar aglomerações e redobrar atenção com idosos e crianças.

Os termômetros podem registrar mínima de 6°C e máxima de 29°C neste dia, com tendência a ligeira elevação. As menores temperaturas serão registradas na região sul e sudoeste, e as maiores na região do pantanal e centro norte. Intensidade de vento será de fraca a moderada com rajadas.