PREVISÃO Previsão é de chuva isolada e máxima de 30ºC A Umidade relativa do ar varia de 70 a 90%

10 FEV 2020 - 09h:06 Por Alex Santos

A segunda-feira (10) em Paranaíba amanheceu com céu com muitas nuvens e termômetros registrando temperatura de 23ºC. A máxima prevista para o município é de 30ºC.

Segundo o inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a manha deve permanecer com céu nublado com previsão de pancadas de chuva isolada. Durante à tarde e noite a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

A Umidade relativa do ar varia de 70 a 90%. Os ventos são de fraco a moderado com rajadas, sentido região noroeste.