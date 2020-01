CHUVA RÁPIDA Previsão é de chuva rápida e máxima de 35ºC Chances de chover no município é de 90% e 15 mm esperados

8 JAN 2020 - 08h:41 Por Alex Santos

A quarta-feira (8) em Paranaíba deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido no município durante o dia e também à noite. As chances de chover é de 90%, com 15 mm esperados. A Umidade relativa do ar varia de 53 a 87%.

Segundo o Climatempo, a máxima prevista é de 35ºC para esta quarta-feira. Os ventos podem chegar a 06 km/h, sentido oeste-nordeste.