PREVISÃO Previsão é de sol durante o dia todo e mínima de 16º A quarta-feira será de tempo firme em todas as áreas do Estado

27 MAI 2020 - 09h:28 Por Alex Santos

A quarta-feira amanheceu com céu aberto e temperatura amena em Paranaíba. Nas primeiras horas do dia os termômetros registraram cerca de 10º. A máxima prevista para hoje é de 25º. À noite a temperatura deve ter declínio de 16º.

Segundo o Cptec/Inpe, a quarta deve continuar com céu claro e sol durante o dia todo, com poucas nuvens e sem previsão de chuva. A Umidade relativa do ar em Paranaíba varia de 39% a 82%.

MATO GROSSO DO SUL

A quarta-feira será de tempo firme em todas as áreas do Estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de geada na região sul de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas claro a parcialmente nublado.

O frio continua, especialmente durante a madrugada e início da manhã com mínima de 4°C e máxima de 28°C, com tendência a ligeira elevação.

A umidade do ar continua atingindo estado de atenção nas horas mais quentes do dia. Os índices podem variar entre 90% e 30%. Nesse nível recomenda-se ingerir muita água, evitar aglomerações, e redobrar atenção com idosos e crianças.