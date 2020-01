PREVISÃO DO TEMPO Previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas Chuva pode voltar ao município nesta quarta-feira

29 JAN 2020 - 08h:01 Por Alex Santos

A quarta-feira (29) em Paranaíba amanheceu com sol e variação de nuvens, nas primeiras horas do dia os termômetros registravam 25ºC. A temperatura máxima prevista para hoje no município é de 31ºC. A Umidade relativa do ar varia de 60 a 90%.

A manhã de hoje tem previsão de céu parcialmente nublado a nublado. À tarde é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, e noite de céu nublado a parcialmente nublado, e ventos são de fracos a moderados, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).