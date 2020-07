PREVISÃO Previsão é de tempo firme e máxima de 33ºC A umidade relativa do ar em Paranaíba, varia de 25% a 60%

15 JUL 2020 - 08h:45 Por Alex Santos

A quarta-feira (15) amanheceu com céu aberto e temperatura amena. Nas primeiras horas do dia os termômetros registravam cerca de 18ºC. O tempo deve permanecer firme e com poucas nuvens, a máxima prevista para hoje é de 33ºC, conforme o Cptec/Inpe.

ESTADO

A atuação de uma frente fria de fraca intensidade ainda se mantém sobre algumas regiões de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (15). A previsão é de sol entre nuvens em grande parte do Estado e sem expectativa de chuva.

Nas regiões sudoeste e sul, o tempo fica nublado a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas.

Neste dia os valores de umidade relativa do ar poderão variar entre 85% a 35%. As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 10°C a 34°C, sendo as menores temperaturas estimadas para os setores sul, sudoeste e central, de acordo com o portal do governo do Estado.