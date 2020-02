DIA CHUVOSO Chuva deve continuar e Inmet emite alerta para região Para hoje a máxima prevista em Paranaíba e de 32ºC

21 FEV 2020 - 08h:30 Por Alex Santos

A manhã de sexta-feira (21) amanheceu chuvosa e com termômetros registrando temperatura na casa dos 25ºC. Para hoje a máxima prevista em Paranaíba e de 32ºC.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o céu deve permanecer nublado nesta manhã e há possibilidades de pancadas de chuva isolada. Durante à tarde e também à noite o tempo deve continuar fechado e com previsão de Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas por vezes fortes.

O órgão também alerta para o risco de chuvas intensas na região. O aviso que se encerra às 22h59 desta sexta-feira alerta sobre o risco de chuvas entre 30 e 60 milímetros ou, ventos intensos entre 60 a 100 km/h. Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.