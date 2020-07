PREVISÃO Previsão é tempo firme e baixa umidade do ar A umidade relativa do ar estará em estado de alerta

23 JUL 2020 - 08h:56 Por Alex Santos

A quinta-feira (23) deve permanecer com céu claro e poucas nuvens. De acordo com o Cptec/Inpe, a máxima prevista para hoje é de 32ºC. Não há previsão de chuva para o município. A umidade relativa do ar varia de 23% a 64%, em Paranaíba.

No Estado o tempo segue firme e com baixa umidade do ar. A climatologia indica sol entre poucas nuvens. Será mais um dia sem chuva no Estado.

A umidade relativa do ar estará em estado de alerta com variação estimada de 70% a 20%. Situação que pode dificultar a respiração, mas algumas medidas simples podem ajudar a aliviar o desconforto como utilizar soro nas narinas, umectar ambientes com umidificador ou toalhas molhadas e beber bastante água.

O calor continua com as temperaturas podendo variar entre de 15 °C a 35 °C.