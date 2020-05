PREVISÃO Previsão é de tempo firme e temperatura amena À noite a temperatura deve cair novamente e pode chegar aos 17ºC

26 MAI 2020 - 09h:37 Por Alex Santos

A terça-feira (26) em Paranaíba amanheceu com tempo aberto e gelada. Nas primeiras horas do dia os termômetros registravam cerca de 11ºC de mínima.

A tendência deve ser de aumento na temperatura a partir da tarde, com previsão de máxima de 25ºC. À noite a temperatura deve cair novamente e pode chegar aos 17ºC.

Segundo o Cptec/Inpe, a terça-feira deve permanecer com céu claro, poucas nuvens e sem previsão de chuva. A Umidade relativa do ar varia de 36% a 76%.

MATO GROSSO DO SUL

O tempo fica firme e as temperaturas continuam amenas em todas as áreas de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê céu claro a parcialmente nublado. Os termômetros podem registrar mínima de 5°C e máxima de 27°C, com tendência a ligeira elevação.

A umidade do ar estará em estado de observação neste dia, com valores entre 95% e 35%. Caso ocorra de ficar abaixo dos 30% a Organização Mundial de Saúde (SES) recomenda cuidados como ingerir bastante líquido, umidificar ambientes, evitar aglomerações e redobrar atenção com idosos e crianças.