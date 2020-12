TRÁFICO DE DROGAS PRF apreende 442 Kg de cocaína escondida em carreta A droga apreendida soma mais de 18 milhões de reais em prejuízo para o crime organizado

3 DEZ 2020 - 10h:00 Por Da redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Paranaíba apreendeu 442,8 Kg de cocaína, nesta quarta-feira (02), em Aparecida do Taboado (MS).

A cocaína foi encontrada em um compartimento preparado para esconder a droga no assoalho e laterais do semirreboque do veículo, de placas de Campo Verde (MT), abordado em um posto de combustíveis, em uma ação de inteligência da PRF.

O veículo, que estava sem nenhum condutor, estava carregado com caroço de algodão. Os documentos do proprietário do caminhão foram localizados e ele foi identificado.

Segundo a ocorrência, por volta das 15h30 a equipe da PRF estava em ronda na altura do km 140 da BR 158, no município de Aparecida Do Taboado (MS), quando visualizou um caminhão com a porta entreaberta parado no pátio do posto Novo Mato Grasso.

Após tentar localizar o motorista do veículo, realizaram uma vistoria no caminhão quando foi localizado um compartimento oculto no semirreboque, com a presença de cloridrato de cocaína (cocaína pura) dividido em 410 tabletes, pesando 442,875 quilos. O motorista não foi localizado.

O veículo estava carregado de caroço de algodão. Foi feito um teste preliminar que reagiu positivamente para cocaína. Veículo e droga encaminhados a Polícia Civil de Aparecida do Taboado.