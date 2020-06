APREENSÃO PRF apreende R$ 26 mil em eletrônicos sem documento de importação Apreensão foi realizada na BR-158, condutor disse que levaria carga para Araguari (MG)

18 JUN 2020 - 09h:57 Por Alex Santos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta quarta-feira (17), em Paranaíba, uma carga de 258 produtos eletrônicos sem documentação para liberação de entrada no país. Os produtos eletrônicos estavam sendo transportados no porta-malas de um veículo. O condutor disse que comprou a mercadoria no Paraguai.

Segundo a PRF, agentes rodoviários federais realizavam fiscalização na BR-158, quando no Km 106 da rodovia, abordaram um veículo com placas de Goianésia, município localizado no interior Estado de Goiás. O motorista, de 41 anos, contou a PRF que veio de Ponta Porã (MS) e tinha como destino a cidade de Araguari (MG).

No porta-malas do veículo a PRF encontrou uma grande quantidade de produtos eletrônicos, entre eles, celulares, relógios inteligentes e conversores de sinal de canais a cabo. O homem confessou que comprou a mercadoria em Ciudad Del Este, no Paraguai, pelo valor de R$ 26 mil.

O homem, juntamente com o veículo e a carga foram encaminhados para a Polícia Federal em Três Lagoas.

Confira o vídeo: