OCORRÊNCIA PRF de Paranaíba localiza caminhão roubado em Santa Fé O veículo encontrava-se aberto, com as chaves no contato e o alarme disparado

2 JUN 2020 - 16h:04 Por Talita Matsushita

A Polícia Rodoviária de Paranaíba recuperou um cavalo de um caminhão que havia sido roubado em Aparecida do Taboado na madrugada desta terça-feira, às 4h, na cidade de Santa Fé do Sul (SP). O veículo foi localizado às 8h20 sem a carga, que seria cerveja, conforme o motorista.

Segundo a PRF, após serem informados do roubo de um caminhão de cor azul, carregado com cerveja, foi feito deslocamento sentido Aparecida do Taboado na tentativa de localizar o referido veículo quando, no km 124 da BR-158, os policiais encontraram o cavalo-trator, parado no acostamento, sendo guarnecido por uma equipe da Força Tática da PM de Paranaíba.

O veículo encontrava-se aberto, com as chaves no contato, o alarme disparado e bloqueado pela empresa rastreadora. Em contato com o Delegacia de Polícia de Aparecida do Taboado, foram informados que o motorista do caminhão já se encontrava registrando o boletim de ocorrência.

O condutor de 35 anos, morador de Ribeirão das Neves-MG contou que foi rendido por volta de 4h desta terça (2) quando estava com o caminhão parado no pátio do posto Cantina em Santa Fé do Sul/SP. Ele contou ainda que foi amarrado e colocado na cama do cavalo-trator, que o caminhão seguiu sem parar até o local onde o caminhão foi encontrado pelo policiais.

Ainda segundo o condutor, após o semirreboque e a carga de cerveja terem sido levadas, ele permaneceu amarrado e deitado na cama do cavalo-trator, até que um motorista que passava pelo local achou estranha a posição do caminhão e resolveu parar para oferecer ajuda, encontrando o motorista na situação informada.