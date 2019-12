FURTO DE COMBUSTÍVEL PRF flagra furto de combustível de caminhões-tanque na BR-158 PRF realizava fiscalização na BR-158 no quilômetro 31, em Paranaíba

23 DEZ 2019 - 13h:30 Por Alex Santos

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou o furto de combustível de caminhãos-tanque, no domingo (22) na BR-158 em Paranaíba. Um homem de 37 anos foi levado para a delegacia.

Segundo informações da PRF, durante fiscalização na BR-158 localizaram no quilômetro 31 da rodovia caminhões-taque carregados com combustível. Ao realizar vistorias na região os agentes localizaram em uma mata 21 galões com álcool hidratado. O combustível era o mesmo carregado nos veículos.

No local também foi encontrada uma mangueira e vestígios do produto derramado no solo.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista de 37 anos não soube explicar como o combustível foi retirado do tanque. O condutor e o caminhão foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba.