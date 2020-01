POLÍCIA PRF prende foragido há oito anos em casa abandonada na BR-158 O procurado disse que chegou a cumprir pena, tendo sido beneficiado

3 JAN 2020 - 08h:59 Por Talita Matsushita

Flavio Alves de Freitas, 50 anos de idade foi preso na tarde de quinta-feira, por volta das 17h15, próximo ao Posto Novo Mato Grosso, em Aparecida do Taboado por policiais rodoviários federis. Ele estava morando em uma edificação abandonada às margens da BR-158.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), logo após atendimento de acidente de trânsito, no município de Aparecida do Taboado/MS, equipe realizava rondas ostensivas naquele município, ocasião em que recebeu denúncia de que havia um indivíduo foragido da Justiça que estava residindo em uma edificação, com aparência de abandonada, as margens da rodovia BR-158, próximo ao Posto Novo Mato Grosso.

Antônio foi abordado e foi confirmado mandado de prisão pendente de cumprimento, condenado por homicídio praticado em Cassilândia, pena imposta de 10 anos, 2 meses e 15 dias.

O procurado disse que chegou a cumprir pena, tendo sido beneficiado com progressão de regime e após evadiu-se daquela cidade, tendo residido no local onde foi encontrado por aproximadamente 8 anos. O indivíduo foi capturado e entregue na Delegacia de Polícia de Aparecida do Taboado, de onde provavelmente deverá ser recambiado para o presídio de Cassilândia.