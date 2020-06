POLÍCIA PRF recupera carro roubado em Uberlândia há dois anos O mecânico informou que o comprou de um policial militar de São Simão-GO

17 JUN 2020 - 10h:05 Por Talita Matsushita

Um veículo Tucson de cor parta foi recuperado pela Polícia Rodocviária Federal em Paranaíba, na BR-158, KM 60, próximo à Vila Raimundo. O carro estava com um homem de 42 anos, que disse ter adquirido o veículo na cidade de São Simão-GO de um policial militar da cidade. O fato foi registrado na noite de terça-feira, por volta das 19h30.

Conforme boletim de ocorrência, durante ronda ostensiva na BR-158 policiais viram o veículo Tucson de cor prata, e placas aparentes de Palmas/TO, e no momento da abordagem era conduzido por um mecânico de 42 anos, morador de São Simão/GO. O mesmo informou que estava no restaurante do bairro Raimundo usando o wi-fi para receber informações sobre sua sogra que se encontra internada em Paranaíba.

Ao ser solicitado o CRLV do veículo, informou que não o portava. Diante do visível nervosismo apresentado pelo condutor durante a abordagem, a equipe decidiu realizar uma fiscalização mais detalhada ao veículo, sendo constatado, em verificação aos sinais identificadores do veículo, que as informações do veículo não condiziam com o número do chassi.

Em consulta ao número do chassi foi verificado tratar-se do veículo com registro de roubo/furto na cidade de Uberlândia/MG em 26/10/2018 conforme boletim de ocorrência.

Indagado sobre como adquiriu o veículo, o mecânico informou que o comprou de um policial militar de São Simão, que teria pago R$35 mil pelo veículo há cerca de quatro meses e que teria dado um caminhão como parte do pagamento. Disse ainda que desconhecia a origem ilícita do veículo.

Diante das informações obtidas, foi constatado, a princípio, ocorrência de receptação de veículo. O homem foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Paranaíba/MS, juntamente com o veículo, para as providências cabíveis ao caso.