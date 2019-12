DESISTIU Primeiro participante desiste do Reality 'Tira a mão da minha Moto' Fabio Antunes desistiu da prova de resiste por motivos pessoais

18 DEZ 2019 - 10h:27 Por Alex Santos

O participante Fabio Antunes Brunca, de 29 anos, representante da empresa LR Auto Peças, foi o primeiro a desistir do Reality Show “Tira a mão da minha Moto”, promovido pelo Grupo RCN de Comunicação. O motorista, que reside na cidade de Costa Rica (MS), foi beneficiado com o descanso de cinco minutos às 10h03, após arrecadar os 50 litros de óleo, e decidiu não retornar mais para a prova de resistência. Fabio completou aproximadamente 13h40 de prova.

Segundo Fabio Antunes, a parte física e psicológica não pesaram na decisão de desistir da competição. A saída foi por conta de motivos pessoais e teria que retornar para Costa Rica. “Infelizmente aconteceu um imprevisto e vou ter que voltar. Se eu continuasse na aprova aguentava ‘de boa’”, disse.

NOVO FORMATO

No novo formato os competidores ficam em pé, com as mãos em um módulo. O competidor flagrado sem as duas mãos no dispositivo será automaticamente desclassificado, conforme o regulamento da prova. O último participante que permanecer sem tirar as mãos, leva a moto para casa.

A plataforma foi enumerada de acordo com o número de participantes. Os competidores foram distribuídos em cada local do dispositivo através de sorteio.

Jamilson Gomes da Silva, 34 anos, Pintor. Representante da empresa Matecsul – Materiais para Construção.

Odair José dos Santos, 29 anos, Atendente. Representante da Rede Central de Supermercados.

Douglas Marques Correia de lima, 34 anos, Pintor. Representante da empresa G8 Lages e Telhas.

Sandra Regina de Oliveira tem, 43 anos, Empresária. Representante da empresa Supermercado A3 Super.

Daniel José Vitor, 24 anos, Pintor Automotivo. Representante da empresa Funilaria Ideal.

Erica Correia Da Silveira, 32 anos, Dona de Casa. Representante da empresa Farmácia do Povo.

Gustavo Henrique Cruz, 33 anos, Repr. Comercial. Representa a empresa Escola Caminho.

Janete Viana dos Santos, 38 anos, Costureira. Representa a empresa A Nacional.

Fábio Antunes Brunca, 29 anos, Motorista, reside em Costa Rica (MS). Representante da LR Auto Peças. (DESISTIU DA PROVA AS 10H03)

João Paulo Oliveira de Freitas, 20 anos, Auxiliar de Pedreiro. Representante da Rádio Cultura FM, sorteado através do facebook da emissora.

Johan Victor de Freitas Silva, 19 anos, Estudante de Medicina. Sorteado através da urna do Competidor Solidário.