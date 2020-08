POLÍTICA Prioridade para Diogo Robalinho é geração de emprego Pré-candidato a prefeito pelo MDB foi o entrevistado do Jornal do Povo nesta terça-feira

18 AGO 2020 - 16h:33 Por Alex Santos

A Rádio Cultura FM 106,3 MHz, emissora do Grupo RCN de Comunicação, traz uma série de entrevistas com pré-candidatos a prefeito de Paranaíba. Diogo Robalinho de Queiroz, pré-candidato pelo MDB foi o entrevistado desta terça-feira (18) no Jornal do Povo.

Produtor agropecuário e advogado, Diogo Robalinho de Queiroz é também formado em administração. Foi prefeito de Paranaíba entre 1997 e 2004 e 2013 a 2016.

Diogo Robalinho já foi deputado estadual e agora busca governar Paranaíba pela quarta vez.

Para o pré-candidato a geração de emprego é prioridade. “Nós temos que gerar emprego, não tem como fugir disso”, falou.

Ouça abaixo a entrevista na íntegra: