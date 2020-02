SEM JUSTIFICATIVA Procon obriga posto a reduzir preço da gasolina Donos de postos podem reajustar preços só depois de ICMS subir, diz o Procon

15 FEV 2020 - 08h:29 Por Talita Matsushita

Postos de combustíveis em Paranaíba foram orientados pelo Procon (Superintendência pra Orientação e Defesa do Consumidor) de que a alteração no preço da gasolina deveria ocorrer após acabarem os estoques dos produtos, ou seja, a partir do momento que adquirirem a gasolina por valor maior.

A alteração foi feita no mesmo dia, porém o paranaibense deve começar a pagar mais caro pela gasolina já na próxima semana, conforme levantamento feito pela reportagem, que é quando o estoque deve ser renovado em grande parte dos postos.

O aumento da alíquota do ICMS do combustível para 30% em Mato Grosso do Sul, aprovada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul em novembro de 2019, passou a valer a partir na quarta-feira (12).

Em Paranaíba, o reajuste ocorreu em uma rede de postos, e o valor do litro chegou a R$ 5,09. O etanol não teve reajuste e continuou a ser comercializado a R$3,89.

O valor mais em conta do litro da gasolina no município sem o reajuste é de R$ 4,88 e varia até R$ 4,99. Já o etanol tem variação de R$3,89 a R$ 3,99.