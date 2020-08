OPORTUNIDADE Procurando emprego? Casa do Trabalhador disponibiliza vagas Interessados serão encaminhados para entrevistas

11 AGO 2020 - 17h:07 Por Alex Santos

A Casa do Trabalhador de Paranaíba disponibilizou nesta terça-feira (11), uma vaga para torneiro mecânico, o candidato deve possuir experiência na área. Uma vaga para eletricista industrial, com experiência; também uma vaga para mecânico ferramenteiro.

Há também uma vaga para trabalhar em Pet Shop, com entrega de animais de motocicleta, o interessado deve possuir experiência e Carteira Nacional de Habilitação.

Na agência também há uma vaga para auxiliar de limpeza, sexo masculino, para trabalhar com limpeza de pátio de empresa, o candidato deve possuir experiência com limpeza pesada. Além de uma vaga para auxiliar administrativo, com ensino médio completo, conhecimento em Excel, possuir CNH categoria B e ter disponibilizada para viagens.

Interessados serão encaminhados para entrevistas. Candidatos às vagas devem levar currículo na Casa do Trabalhador de Paranaíba, juntamente com documentos pessoais.

A agência fica localizada na rua Barão do Rio Branco, 1225 – centro. O horário de atendimento da agência é das 8h as 12h, o telefone para contato é o (67) 3503-1005.