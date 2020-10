EMPREGO Procurando emprego? Casa do Trabalhador oferta três oportunidades Vagas são para vendedor, assistente administrativo e eletricista

13 OUT 2020 - 11h:22 Por Alex Santos

A Casa do Trabalhador de Paranaíba disponibilizou nesta terça (13), três oportunidades de emprego para candidatos com capacitação e experiência profissional.

Há uma vaga para trabalhar de vendedor (sexo masculino) em loja de material de construção. O candidato deve possuir com experiência na área de atuação.

Para assistente administrativo há uma vaga disponível, para o setor departamento pessoal. O candidato deve possuir superior completo em RH (Recursos Humanos) ou administração, além de sólida experiência na área, disponibilidade pra viagens, domínio em Excel e pacote Office.

Além de uma de eletricista de rede para atuar em construção e manutenção de rede elétrica desenergizada. O interessado deve possuir curso NR-10 básico, NR-10 complementar, NR-35, além de curso de formação de eletricista de distribuição ensino fundamental completo.

Os interessados devem levar currículo na Casa do Trabalhador, juntamente com documentos pessoais. A agência fica localizada na rua Barão do Rio Branco, 1225 – centro. O horário de atendimento da agência é das 7h às 13h, o telefone para contato é o (67) 3503-1005.