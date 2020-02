OPORTUNIDADE Procurando emprego? Casa do Trabalhador oferta vagas Vagas exigem experiência dos candidatos

28 FEV 2020 - 08h:46 Por Alex Santos

A Casa do Trabalhador de Paranaíba disponibilizou nesta sexta-feira (28) quatro vagas de emprego para ambos os sexos. Os candidatos interessados às vagas devem possuir experiência.

Há uma vaga para trabalhar como garçom, o candidato deve ter experiência. A vaga é para ambos os sexos e a jornada de trabalhado é das 16h30 às 00h30, com folga durante a semana.

Também há duas vagas pra auxiliar de cozinha, para ambos os sexos. Os interessados devem ter experiência na área. O expediente é das 16h30 às 00h30, com folga durante a semana.

E uma oportunidade de emprego para trabalhar como técnico de segurança do trabalho. O candidato deve possuir certificado na área. A vagas é para ambos os sexos.

Os interessados devem levar currículo na Casa do Trabalhador de Paranaíba, juntamente com documentos pessoais. A agência fica localizada na rua Barão do Rio Branco, 1225 – centro. O horário de atendimento da agência é das 7h às 13h, o telefone para contato é o 3503-1005.