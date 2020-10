FOGO Produtores da região se mobilizam para combater os incêndios Sindicato Rural tenta liberar caminhão apreendido pela Polícia para ajudar no combate ao fogo que ameaça as propriedades

10 OUT 2020 - 11h:30 Por Thalita Matsushita

Ainiciativa do Sindicato Rural de Paranaíba tenta conseguir, via judicial, um caminhão-tanque apreendido com drogas, para disponibilizar aos produtores rurais de Paranaíba na tentativa de combater os incêndios em grandes áreas rurais da região. É mais uma das iniciativas da cartegoria que tem se mobilizado nas últimas semanas no sentido de prevenir e combater o fogo no campo.

O período de estiagem castigou a região e com isso os incêndios aumentaram. O Corpo de Bombeiros sozinho não tem conseguido atender todas as ocorrências.

Sobre o caminhão os pecuaristas tem uma posição clara: “Está apreendido e vai ficar lá, vai virar sucata, depreciar e não sei se vamos ganhar ou não, mas pedimos para ajudar num momento que temos pouca estrutura. Não sabemos quanto tempo pode demorar e em virtude da situação que vivemos, estamos tentando ter um caminhão pipa para ajudar”, disse Fábio Macedo, presidente do Sindicato Rural.

Responsável por atender Paranaíba, além das cidades de Inocência e Cassilândia, mesmo com pouco efetivo, o Corpo de Bombeiros tem se desdobrado entre os atendimentos de ocorrências de incêndios em áreas urbanas e principalmente em propriedades rurais.

“Enquanto não chover estamos numa situação de risco extremo. O que vai resolver é só água. Corpo de Bombeiros tenta, mas, não tem estrutura suficiente e muito menos adequada para este tipo de situação. O caminhão deles não pode entrar em pasto, se entrar, vai ficar preso e será consumido pelo fogo”, disse.

Nos municípios, prefeituras e proprietários de fazendas vem procurado agir também no combate a incêndios que vem afetando há meses a região do bolsão sul-mato-grossense.

“Produtor deixe pronto um tambor de 200 litros, lave bem para não ter resíduo, deixe com água, separa a bomba e abafador, tomara que não use, mas se precisar já está pronto. Se tem um trator que tirou a lâmina achando que não iria usar, deixa também no jeito de ser usado. Tempo com fogo é sério, não pode perder um segundo”, recomendou comandante do o Corpo de Bombeiro.

Na região atendida pelo 4º SGBM, Sargento João Paulo destaca o trabalho realizado em parceria com as cidades da microrregião no combate ao fogo nas áreas rurais, tem contado com a ajuda de proprietários rurais com a disponibilização de maquinários para conter o fogos nas áreas de pastagens.

“O Corpo de Bombeiros tem mobilizado mais gente de folga e de sobreaviso no combate direto. Além de cuidar dos incêndios florestais nós também temos as cidades. E isso exige tempo e pessoal”, salientou.