BANDEIRA LARANJA Programa coloca Paranaíba com grau médio de contágio Município recebeu bandeira laranja do programa Prosseguir

24 SET 2020 - 17h:38 Por Alex Santos

Paranaíba tem grau médio de risco de contágio do novo coronavírus e permanece com bandeira laranja, conforme atualização referente à 38ª semana epidemiológica do Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir). Mapa situacional foi divulgado na quarta-feira (23).

O município se junta a outros 45 municípios com grau médio de risco de contágio. A bandeira laranja indica que atividades essenciais e não essenciais de baixo e médio risco, podem sofrer medidas de flexibilização ou endurecimento pelo poder público.

Além do município, Cassilândia e Aparecida do Taboado receberam bandeira laranja. Inocência tem classificação tolerável e recebeu a bandeira amarela. As cidades compõem a microrregião de Paranaíba.

Classificação

De acordo com a SES, a classificação é gerada a partir de dados municipais relacionados à disponibilidade de leitos de UTI, quantidade de Equipamentos de Proteção Individual, redução da mortalidade por Covid-19, disponibilidade de testes, entre outros indicadores.

Através do Prosseguir municípios recebem faixas de cores, de acordo com o grau de risco que cada cidade apresenta, e recebem recomendações de medidas no âmbito da Saúde Pública.

“Temos obtido êxito em virtude do envolvimento de todos, incluindo o da iniciativa privada por meio do comércio e atividades empresariais. Mas precisamos persistir no cuidado individual e consciência de que o vírus ainda está aí e não temos vacina ainda. É um cuidado coletivo para o bem da nossa sociedade", enfatizou o Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.