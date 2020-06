DECRETO 643 Projeto aprovado na Câmara cancela multas da Vigilância Empresas foram autuadas por descumprir decreto que proíbe atividades comerciais

23 JUN 2020 - 16h:01 Por Alex Santos

Vereadores aprovaram por unanimidade durante Sessão Ordinária na segunda-feira (23), Projeto de Lei de autoria do vereador Andrew Robalinho (MDB) que torna improcedente os autos de infração aplicados pelo Decreto Municipal 643.

O projeto trata da revogação das multas aplicadas pela Vigilância Sanitária de Paranaíba no dia 20 de julho. O valor da multa é de R$ 430.

Os vereadores dispensaram as formalidades do projeto e o aprovaram em uma única votação. O projeto segue para sanção ou veto do prefeito Ronaldo José Severino de Lima.

Oito empresas foram autuadas por descumprirem o Decreto, que proíbe atividades comerciais aos finais de semana. Somente supermercados, açougues, farmácias, postos de combustíveis, panificadoras estão autorizados a funcionar em regime delivery.

Vereadores contrários a medida estiveram reunidos com a prefeitura na última sexta-feira, porém não tiveram sucesso em revogar o decreto.

Tema foi debatido no plenário da Câmara pelos vereadores, que demostraram contrariedade ao Decreto Municpal 643.