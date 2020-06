CURSO Projeto oferece capacitação para candidatos na eleição A inscrição deve ser feita entre os dias 15 e 26 de junho

15 JUN 2020 - 14h:32 Por Talita Matsushita

O projeto “Capacitação em Gestão e Políticas Públicas para Candidatos” está entre as ações de extensão aprovadas para o ano de 2020 no Campus de Paranaíba (CPAR). O objetivo é contribuir para o aperfeiçoamento das políticas públicas em prol da população, a partir da capacitação de candidatos.

Wesley Ricardo de Souza, professor da UFMS e coordenador da ação, explica que o projeto será divido em duas etapas. Na primeira, serão ofertadas 100 vagas para uma capacitação realizada no formato de palestras, ministradas por professores da UFMS e da Universidade Estadual de Mato Grosso do sul (UEMS).

Já na segunda etapa, os candidatos a prefeito de Paranaíba serão convidados a participar de um espaço para apresentarem suas propostas. A apresentação ocorrerá no CPAR, com todas as medidas de segurança cabíveis devido a pandemia, e será transmitida ao vivo pela imprensa da cidade.

Ao final das apresentações, cada candidato responderá a duas perguntas feitas pela população, que serão recebidas via e-mail. “A comissão organizadora deverá numerar as perguntas recebidas e sorteá-las aos candidatos. As demais perguntas enviadas pelo público serão compiladas e entregues ao candidato, para que ele tenha conhecimento e, se desejar, se manifestar nas redes sociais”, explica o professor.

A inscrição deve ser feita entre os dias 15 e 26 de junho, e será cobrado uma taxa de inscrição que será destinada para a aquisição de livros para a Universidade. Os participantes receberão um e-mail com todas as informações sobre a capacitação e também serão treinados para utilizar a plataforma em que as palestras ocorrerão.