PRODUÇÃO Projeto prevê plantio de laranja irrigada Etapas > Produtores vão iniciar o plantio

10 OUT 2020 - 13h:30 Por Talita Matsushita

Paranaíba vai receber projeto do Grupo Alternative Brasil para o plantio de laranja com sistema de irrigação no município, apresentado ao secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico (Semagro), Jaime Verruck, na quarta-feira (7), pelos empresários Waldemar e Fernando Pereira dos Santos.

O primeiro passo do projeto já está sendo dado com o plantio de 361.500 pés de laranja. A implantação dos pomares se dará em duas etapas, sendo fundamental a obtenção da outorga para captação de águas do Rio Aporé, cujo processo já está em andamento. Na primeira etapa serão plantadas, entre agosto-outubro de 2021, aproximadamente 200 mil laranjeiras.. (Com informações da Semagro).