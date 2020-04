SEGURANÇA Promuse cadastra 23 novas vítimas de violência doméstica O programa, segundo a PM, tem um atendimento mais humanizado

3 ABR 2020 - 15h:41 Por Talita Matsushita

No mês de março 23 novas vítimas de violência doméstica foram cadastradas no Promuse (Programa Mulher Segura) em Paranaíba. Além disso foram contabilizadas 19 ocorrências de violência doméstica. Num total estão ativas 344 medidas protetivas de urgência em Paranaíba.

Segundo dados da PM, houve um atendimento especializado no quartel do 13ºBPM e 29 visitas em fiscalização ao cumprimento de medidas protetivas de urgência.

Conforme a PM, as ações do Promuse têm proporcionado um efetivo combate à violência doméstica, aproximando cada vez mais a sociedade e a Polícia Militar, resultando em maior segurança para nossas mulheres.

O programa, segundo a PM, tem um atendimento mais humanizado e com maior capacitação técnica às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, de modo que a presença dos policiais do Promuse tem colaborado para uma maior sensação de segurança e consequentemente contribuído para que mais mulheres busquem as medidas protetivas de urgência.