ATIVIDADES Proprietário de autoescola fala sobre cuidados com retorno Os exames práticos estão marcados para os dias 25 e 26 deste mês

5 JUN 2020 - 16h:18 Por Talita Matsushita

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) retomou na segunda-feira (1°) os exames práticos e teóricos em 30 cidades do interior do Estado, Paranaíba é uma das cidades onde os testes voltarão a ser feitos. Os exames práticos estão marcados para os dias 25 e 26 deste mês, para todas as categorias. Já os testes teóricos serão nos dias 9 e 23 de junho.

André Gustavo Jardim de Oliveira, um dos proprietários da autoescola Modelo fala sobre esta volta às atividades nas autoescolas. Ouça: