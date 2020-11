ELEIÇÕES 2020 PSDB é maioria na Câmara com quatro vereadores, PDT tem três Advogado Robson Rezende foi o mais vatodo entre os eleitos com 732 votos

15 NOV 2020 - 21h:42 Por Talita Matsushita

O PSDB foi o partido que mais elegeu vereadores para o mandanto 2021 -2024 com quatro legisladores, sendo duas reeleições: Missionário Nelo e Dollar, ainda entre os reeleitos está Andrew Robalinho da Silva (MDB). O PDT ficou com a segunda maior bancada, com três vereadores eleitos.

Foram eleitos vereadores de Paranaíba Robson Rezende (PSDB) com 732 votos, Andrew Robalinho (MDB) com 643 votos, Missionário Nelo (PSDB) com 601 votos, Marquinho Carenga (DEM) com 596 votos, Dollar (PSDB) com 589 votos, Jair Fernandes (PDT) com 535 votos, Fernando Castro (PDT) com 491 votos, Lucio do Alto Santana (PSDB) com 491 votos, Antonio Marcos (Republicanos) com 395 votos, Fabiano Agi (PDT) com 345 votos, Irmão Gilson (DEM) com 337 votos, Keyne da Calçadeira Santa Terezinha (Podemos) com 303 votos e Sargento Benites (PSL) com 273 votos.