A CASA É SUA Psicóloga fala sobre violência doméstica na pandemia: “A culpa nunca é da vítima”! Papo de hoje no quadro ‘Segundas Intenções’ foi sobre relacionamento e conflitos na pandemia

10 AGO 2020 - 16h:12 Por Alex Santos

Com o distanciamento social e a tendência do home office, as famílias têm passado mais tempo juntas e consequentemente os casos de violência nos lares brasileiros têm aumentado.

As denúncias de violência contra a mulher feitas pelo 180 cresceu quase 40% em comparação com 2019, segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMDH).

Um a campanha amplamente divulgada pela internet, um ‘X’ vermelho de batom estampado na palma da mão, busca na prática, alertar as mulheres a denunciarem casos de agressão, ajuda-las a buscar socorro e orientação em tempo de pandemia.

E na estreia do novo programa de entretenimento da Cultura FM 106,3 Mhz, A Casa é Sua, nesta segunda-feira (10), a convidada para participar do quadro ‘Segundas Intenções’, sobre relacionamentos, foi a Psicóloga Mariella Rossi de Paula Amaral, que também está a frente do Creas (Centro de Referência de Assistência Social).

A profissional falou sobre comportamento emocional de casais no período de pandemia, além de relações abusivas e violência doméstica. Além de destacar ações da campanha nacional “Agosto Lilás”, em referência a data de sanção da Lei Maria da Penha, com o objetivo de conscientizar a sociedade para o fim da violência contra a mulher.

“Ninguém é dono de ninguém. No momento que eu como mulher, mãe ou esposa, não não quiser mais isso, tenho o direito de falar: Não quero mais!”, destacou.

Assista: