PREVISÃO Quarta deve continuar com tempo fechado Haverá atuação de ar frio em todas as áreas do Estado

1 JUL 2020 - 08h:43 Por Alex Santos

A quarta-feira (1) em Paranaíba amanheceu com céu nublado, com ventos moderados e temperatura na casa dos 18º. A máxima prevista para hoje no município é de 25ºC. A temperatura deve cair novamente à noite, quando o termômetros devem marcara 17º de mínima.

De acordo com o Cptec/Inpe, o dia deve continuar com períodos curtos de abertura intercalados com períodos de nebulosidade. A probabilidade de chover em Paranaíba é de 5%.

MATO GROSSO DO SUL

Prognóstico quinzenal do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica que entre os dias 1 e 4 de julho as instabilidades voltam a atuar em Mato Grosso do Sul trazendo possibilidade de chuva com maiores acumulado na parte centro-sul do Estado, com volume de até 20 milímetros.

No mesmo período haverá atuação de ar frio em todas as áreas do Estado, provocando queda acentuada de temperatura. Essa condição é caracterizada pela atuação de frentes frias do inverno.

“Entre 05 a 07 de julho, o ar frio enfraquece e as temperaturas voltam a se elevar. As regiões norte e nordeste do Estado, há pouca ou nenhuma expectativa de chuva no período. Ressalta-se que é necessário o acompanhamento de atualizações futuras para confirmação da tendência”, diz trecho do boletim assinado pela coordenadora do Cemtec, Franciane Rodrigues.