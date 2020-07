PREVISÃO DO TEMPO Quarta-feira tem clima seco e umidade chega a 27% a tarde O tempo começa a mudar a partir desta quarta-feira

8 JUL 2020 - 08h:01 Por Talita Matsushita

A quarta-feira em Paranaíba amanheceu com sol e algumas nuvens. Não há previsão de chuva e a frente fria que chegou ao Estado não derrubou a temperatura, a mínima do dia foi de 15°C e máxima de 32°C. A umidade relativa do ar varia de 27% a 60%.

Na quinta e sexta-feira há previsão de queda na temperatura com mínima prevista de 13°C e máxima de 27°, há pouca chance de chuva.

O tempo começa a mudar a partir desta quarta-feira (8) em grande parte de Mato Grosso do Sul, confirmando as estimativas da climatologia. Na Costa Leste a previsão é de tempo parcialmente nublado.

Devido a chuva, os valores de umidade relativa do ar poderão variar entre 50% a 85%. O dia marcará o início da queda nas temperaturas, especialmente na parte centro-sul do Estado.