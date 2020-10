PREVISÃO Quarta-feira tem possibilidade de pancadas de chuvas A máxima em Paranaíba pode chegar aos 31ºC hoje

21 OUT 2020 - 08h:53 Por Alex Santos

A quarta-feira em Paranaíba amanheceu com clima ameno, nas primeiras horas do dia os termômetros registravam cerca de 23ºC. A máxima prevista para hoje é de 31ºC. A umidade do ar também melhorou após as chuvas de terça-feira.

Segundo o Climatempo, a chuva deve voltar ao município hoje, com 80% de possibilidades de chuva, 8 mm esperados. A umidade do ar varia de 41% a 83%.

ESTADO

Para esta quarta-feira (21) as condições estimadas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indicam que o dia será de tempo parcialmente nublado a nublado em todas as áreas. Há possibilidade para pancadas de chuvas isoladas, especialmente nas regiões pantaneira norte e bolsão.

Mesmo com as baixas chances de chuvas nas demais áreas, não se descarta a possibilidade de ocorrência de chuva isolada devido a formação de instabilidades ao longo do dia, uma vez que a umidade e a temperatura estarem favoráveis a essas condições.

As temperaturas neste dia poderão variar entre 19°C a 35°C no Estado e na Capital a mínima está estimada em 22°C e a máxima em 31°C. Os índices de umidade relativa do ar podem variar entre 95% a 50% em todas as áreas.