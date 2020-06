PREVISÃO Quarta-feira tem previsão de calor e tempo seco Máxima pode chegar ao 32ºC e a umidade do ar a 29%

24 JUN 2020 - 08h:56 Por Alex Santos

A quarta-feira em Paranaíba amanheceu com poucas nuvens no céus e temperatura amena. Os termômetros registravam nas primeiras horas do dia cerca de 14ºC. A previsão de máxima para hoje é de 32ºC.

Segundo o Cptec/Inpe, o dia deve permanecer com céu claro e poucas, sem previsão de chuva para hoje. A umidade relativa do ar varia de 29% a 72%. Os ventos podem chegar a 15 Km/h.

Segundo portal do Governo do Estado, Mato Grosso do Sul será de tempo seco e calor. Não ha possibilidade de chuva, e a climatologia indica que o dia será de tempo claro a parcialmente nublado com névoa seca e baixa umidade do ar, especialmente em pontos isolados da região sul do Estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê temperatura mínima de 15°C e máxima de 34°C, com tendência a estável. Já a umidade relativa do ar pode atingir valores entre 60% e 30%, pedindo atenção das pessoas com a saúde. A recomendação é ingerir bastante líquido, umidificar ambientes, e redobrar atenção com idosos e crianças.