PREVISÃO Quarta-feira tem previsão de chuva a qualquer hora do dia Chuvas localizadas poderão vir acompanhadas de trovoadas

26 FEV 2020 - 08h:29 Por Alex Santos

Em Paranaíba a quarta-feira (26) de cinzas amanheceu com céu nublado e leve garoa. Nas primeiras horas do dia os termômetros registravam 25ºC. Para hoje a temperatura máxima prevista é de 32ºC.

De acordo com o Cptec/Inpe, a quarta-feira será de muitas nuvens com curtas aberturas e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia.

A probabilidade de chover nesta quarta-feira é de 90%.