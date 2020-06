PREVISÃO DO TEMPO Quarta-feira tem temperatura agradável com máxima de 29ºC A umidade relativa do ar varia de 76% a 39%

3 JUN 2020 - 07h:23 Por Talita Matsushita

O dia deve ser de sol com muitas nuvens, não há previsão de chuva - Talita Matsushita/JPNEWS O céu nesta quarta-feira (3) amanheceu com muitas nuvens. A previsão indica sol e não chove. À noite o tempo fica aberto. A temperatura prevista varia entre a mínima de 18º C e máxima de 29ºC. A umidade relativa do ar varia de 76% a 39%. O clima continua agradável em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (3.6). O tempo fica nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas das regiões centro, sul e sudeste. Nas demais áreas o dia será de tempo nublado.

