CRIME AMBIENTAL Queimadas em terrenos geram indignação em Paranaíba Foram incendiados três terrenos próximo ao Espelho d’Água

22 JUL 2020 - 14h:35 Por Talita Matsushita

Desde a última segunda-feira Paranaíba tem registrado queimadas em terrenos baldios na área Central da cidade. Na segunda-feira moradores de diversos pontos da cidade reclamavam da fumaça que se espalhou por grande parto do município. Na terça-feira o mesmo ocorreu, porém de maneira mais intensa. Com o tempo seco o fogo se alastra rapidamente.

Conforme o Corpo de Bombeiros, com o período da estiagem e o tempo seco é muito propício ao aumento de queimadas nessa época do ano. Com relação as queimadas registradas na terça-feira, foram incendiados três terrenos próximo ao Espelho d’Água.

“Gastamos aproximadamente 5 mil litros de água para a extinção dos focos de incêndio nas proximidades do Espelho d’Água. A gente orienta a população a não atear fogo em terrenos baldios porque é crime ambiental e além de ser prejudicial à saúde, provocados pelos gases considerados tóxicos, como exemplo o monóxido de carbono que pode provocar desde uma tosse a uma maior complicação no pulmão, dentre outras doenças como asma, bronquite e etc”, disse soldado Serrou, que estava na equipe que combateu o fogo.

“A população estava discando 193 sem parar, por conta da fumaça. Estava incomodando quem estava praticando atividade física no local. Nós fomos até lá e estava pegando fogo em 3 terrenos próximos”, disse. Já com relação a denúncias, o soldado explica que devem ser feitas na Polícia Civil.

Abadia Souza, moradora das proximidade do local, disse que a prática tem sido corriqueira. “Agora vai ser assim toda semana? Está muito complicado de morar aqui nestas proximidades. Jesus Cristo tenha misericórdia de nós”, disse.

Lorran Malaguth fez uma gravação no momento em que o fogo se alastrava. “Está complicado essa tal de queimada direto nas proximidades do Espelho d'Água. Ninguém sabe de nada, ninguém viu nada. Vai saber até quando vai isso. Tá difícil.”, postou.

“Imagina, uma pessoa que já está no grupo de risco com problemas respiratórios e inala essa fumaça e pega o covid, não há pulmão que resista! Cadê o amor ao próximo? Tenho bronquite e estou me recuperando do covid e como faz??? É revoltante! Esse pilantra não tem família?”, disse Daniela Souza.

“Ontem no centro da cidade estava insuportável respirar pra quem não tem problema de saúde imagina quem tem problema de pulmão morre sufocado”, falou Antonio Carlos.

“No jardim Brasília estava irrespirável. Meu filho de 6 anos tem asma, tenho bebê e tenho embolia pulmonar crônica. É revoltante”, disse Ana Paula.