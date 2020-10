A CASA É SUA Queimadas urbanas: crime ambiental pode gerar multa e detenção Advogada explica lei contra queimadas, como denunciar e pena para quem for flagrado colocando fogo

7 OUT 2020 - 17h:05 Por Alex Santos

Queimadas urbanas prejudicam a população principalmente em períodos de tempo seco e baixar umidade, como o que vem ocorrendo neste momento em praticamente todo o país.

A prática além de ser um crime ambiental também pode causar problemas respiratórios.

Convidada do quadro Explicando Direito, a advogada Cintia Camila da Silva Santos explica como funciona a lei ambiental em relação as queimadas, como denunciar a prática, além das penalidades impostas para quem for flagrado colocando fogo em terrenos particulares ou baldios.

