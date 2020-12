PREVISÃO Quinta começa com sol, mas chuva volta no período da tarde Probabilidade de chover é de 90%; máxima hoje pode chegar aos 35ºC

10 DEZ 2020 - 08h:00 Por Alex Santos

A quinta-feira (10), em Paranaíba, amanheceu com variação de nuvens e temperatura na casa dos 23ºC. A máxima esperada para hoje é de 35ºC. Já os índices de umidade relativa do ar, variam de 24% a 70%.

Segundo o Climatempo, a quinta-feira deve permanecer com sol e aumento de nuvens pela manhã. Estão previstas pancadas de chuva apenas no período da tarde, com 90% de probabilidade. À noite o tempo fica aberto.

ESTADO

A atuação do ar seco inibe a formação de nuvens de chuva e aumenta a sensação de calor em Mato Grosso do Sul. Mas a combinação de temperatura e umidade podem provocar pancadas de chuva rápidas e isoladas entre tarde e noite, condições típicas do mês de dezembro.

Nesta quinta-feira (10) o céu fica claro a parcialmente nublado e a expectativa de chuva é baixa, mas o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) não descarta a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas.