PREVISÃO DO TEMPO Quinta-feira amanhece com 15°C e dia deve ser de frio O tempo continua seco, e os valores de umidade relativa do ar podem diminuir

9 JUL 2020 - 08h:11 Por Talita Matsushita

A previsão indica dia de céu nublado. Noite será com muitas nuvens - Talita Matsushita/JPNEWS A quinta-feira em Paranaíba amanheceu fria, com temperatura mínima de 15°C. A previsão indica dia de céu nublado. Noite será com muitas nuvens. Temperatura máxima prevista para o dia é de 27°C. A umidade relativa do ar fica em 89 % pela manhã, a tarde pode chegar a 35%. O tempo continua seco, e os valores de umidade relativa do ar podem diminuir especialmente durante a tarde. Nesse nível a recomendação é ingerir bastante líquido, umidificar ambientes e manter atenção voltada a idosos e crianças.

