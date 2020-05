PREVISÃO DO TEMPO Quinta-feira amanhece fria com sensação térmica de 13º O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê tempo nublado

7 MAI 2020 - 08h:02 Por Talita Matsushita

A frente fria que visita o estado ao menos até domingo, derrubou as temperaturas nesta quinta-feira (7) em Paranaíba, e a umidade do ar fica bastante baixa ao longo do dia. Nas primeiras horas da manhã foi registrada sensação térmica de 13º, com termômetro marcando 16º, a máxima hoje não passa de 28º.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê tempo nublado a parcialmente nublado.

A umidade do ar fica bastante baixa, especialmente no período da tarde. Os valores podem variar entre 72% a 45%.