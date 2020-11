PREVISÃO Quinta-feira segue com mais chuva e alerta de tempestades As condições de instabilidades registradas nos últimos dias deve se manter nesta

19 NOV 2020 - 08h:56 Por Alex Santos

A quinta-feira (19) amanheceu nublada e com temperatura na casa dos 24ºC. Máxima pode chegar aos 28ºC. A previsão é de Chuva a qualquer hora em Paranaíba, probabilidade de 80% e 15 mm esperados, conforme o Climatempo.

Paranaíba segue sob alerta de tempestades localmente de forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de ventos e eventual queda de granizo.

ESTADO

As condições de instabilidades registradas nos últimos dias deve se manter nesta quinta-feira (19) em Mato Grosso do Sul.

Céu nublado a encoberto com possibilidade de pancadas de chuva para todas as regiões a qualquer hora do dia é a estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). Os setores central, norte e leste podem ter ocorrência de chuva acompanhada de raios.