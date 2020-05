PREVISÃO DO TEMPO Quinta-feira será de sol e previsão indica chegada de frente fria O clima começa a mudar a partir desta quinta-feira em Mato Grosso do Sul

21 MAI 2020 - 07h:46 Por Talita Matsushita

A quinta-feira (21) em Paranaíba tem sol com algumas nuvens e não chove. A temperatura mínima registrada pela manhã foi de 18°C e a máxima pode chegar a 32°C. A umidade relativa do ar varia de 44% a 81%.

O clima começa a mudar a partir desta quinta-feira em Mato Grosso do Sul. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) de hoje até sábado (23) uma terceira frente fria deve chegar ao Estado deixando o céu nublado com possibilidade de chuva em todas as regiões e temperaturas em MS variam entre 7°C e 24°C para o período.

“Nessas condições faz- se necessária atenção as possíveis condições adversas no tempo que podem ocorrer, como chuvas intensas, ventos fortes, raios e queda de granizo. Como os volumes estimados estão altos para o período, decorrente aos sistemas transientes, atenção a possíveis pontos alagamentos, enxurradas temporárias e transtornos à população que possam eventualmente ocorrer nos municípios”.