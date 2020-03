DIA DE SOL Quinta-feira será de sol o dia todo e sem previsão de chuva Para hoje a máxima prevista para o município é de 33ºC

5 MAR 2020 - 08h:39 Por Alex Santos

A quinta-feira (5) em Paranaíba amanheceu com tempo aberto e temperatura em torno dos 23ºC. Para hoje a máxima prevista para o município é de 33ºC.

De acordo com o Climatempo, a previsão é de sol com aumento de nuvens a partir da tarde e sem possibilidades chuva no município.

A Umidade relativa do ar varia de 48 a 88 %. Os ventos podem atingir a velocidade de 9 Km/h.