PREVISÃO Quinta-feira tem previsão de máxima de 33ºC No final da tarde a temperatura deve cair e chegar aos 23ºC

9 ABR 2020 - 09h:02 Por Alex Santos

A quinta-feira (9) amanheceu com céu aberto e temperatura na casa dos 20ºC. De acordo com o Cptec/Inpe, o dia deve ser de períodos curtos de abertura de sol intercalados com períodos de nebulosidade.

Não há possibilidade de chuva em Paranaíba. A máxima prevista para o município é de 33ºC. No final do dia a temperatura deve cair um pouco e pode registrar 23ºC.