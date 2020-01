DIA QUENTE Máxima em Paranaíba nesta quinta-feira pode chegar aos 35ºC Não há previsão de chuva para o município nesta quinta-feira, segundo o inmet

16 JAN 2020 - 07h:17 Por Alex Santos

A quinta-feira (16) em Paranaíba amanheceu com céu aberto e temperatura registrando 25ºC nas primeiras horas do dia.

De acordo com Inmet (Instituo Nacional de Meteorologia), a quinta-feira deve ser céu claro a parcialmente nublado no período da manhã. À tarde de céu claro a parcialmente nublado passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Já à noite deve ser de céu parcialmente nublado. Os ventos são de fracos a moderados.

Não há previsão de chuva para o município nesta quinta-feira, segundo o inmet. A máxima prevista é de 35ºC e mínima de 23ºC. A Umidade relativa do ar varia de 50 a 80%.