PREVISÃO DO TEMPO Quinta-feira tem umidade do ar em 16% e calorão de 35°C A temperatura varia de 21°C de mínima 36°C de máxima

13 AGO 2020 - 07h:33 Por Talita Matsushita

A previsão do tempo para quinta-feira (13) em Paranaíba é de sol com algumas nuvens. Não chove. A temperatura varia de 21°C de mínima 36°C de máxima. A umidade relativa do ar será de 48% pela manhã e pode chegar a 16% no período da tarde.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) estima possibilidade para pancadas de chuvas isoladas na região sul do Estado.