PREVISÃO DO TEMPO Quinta-feira tem sol entre nuvens e umidade em 40% a tarde Alerta para umidade relativa do ar, que inicia o dia em 70% e pode chegar a 40%

4 JUN 2020 - 08h:17 Por Talita Matsushita

A quinta-feira (4) em Paranaíba deve ter sol entre nuvens. O dia amanheceu com temperatura na casa dos 19°C. À tarde o céu deve ficar parcialmente nublado, assim como a noite. Os termômetros não passam dos 31°C. Alerta para umidade relativa do ar, que inicia o dia em 70% e pode chegar a 40%.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na parte sul de Mato Grosso do Sul. As demais áreas, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuvas.

A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde em estado de atenção com variação estimada ao longo do dia entre 30% a 90%. As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 15 °C a 33 °C.