FURTO Ração de comedouros para animais abandonados é furtada A continuidade do projeto depende da doação de materiais

3 JAN 2020 - 16h:12 Por Talita Matsushita

A ração para animais abandonados estão sendo furtadas de diversos comedouros da cidade, a denúncia foi feita pela voluntária em ajudar cães e gatos, Juliana Rezende. O projeto teve início em novembro e instalou comedouros e beboudores de canos de PVC pela cidade.

“Pela manhã estive na Praça para abastecer a água, porque sabia que os comedouros não seria necessário, estavam cheios e além disso havia um marmitex grande cheio de ração, e quando cheguei não tinha um grão. Estão roubando as rações dos comedouros, inclusive antes do Natal uma amiga me avisou que viu uma senhora retirando a ração e colocando na sacola, ela indignada foi comprou mais e reabastecer”, contou.

Juliana disse estar indignada e pede que a população ajude identificar quem está pegando a ração. “Estou indignada porque para ajudar são poucos, mais pra atrapalhar aparecem muitos, quero compartilhe pra que chegue o mais longe possível, que essa pessoa possa ver o mal que ela está fazendo, pois está tirando daqueles que não têm, que passam fome e sede pelas ruas da cidade. Respeite nosso trabalho, falo em nome do meu grupo amigo dos animais de Paranaíba”, disse.

A continuidade do projeto depende da doação de materiais para a confecção dos comedouros, além de ração para distribuição nos pontos de alimentação. “É uma ideia que deu certo, mas dependemos também das doações”, finalizou.

Pessoas interessadas em ser tornarem tutores de um ponto de alimentação poderão entrar em contato com os idealizadora do projeto pelo telefone (67) 98154-4951.